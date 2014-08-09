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Профессиональное видео METALLICA Профессиональная съёмка исполнения группой METALLICA кавер-версии классической песни BUDGIE "Breadfan", которое состоялось 7 февраля в Palau Sant Jordi (Барселона, Италия), опубликована ниже.















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