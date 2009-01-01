сегодня



Закулисные съёмки видеоклипа MEGADETH Видео о том, как снимался клип на песню MEGADETH "Lying In State", можно увидеть ниже. Клип был снят прошлой осенью бразильским режиссёром Leo Liberti во время южноамериканского турне коллектива.















+2 -2



( 1 )





просмотров: 559

