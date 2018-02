15 фев 2018



Вокалист SUICIDE SILENCE исполняет LED ZEPPELIN Американская команда SPADES AND BLADES опубликовала официальное видео с текстом на кавер-версию хита LED ZEPPELIN "Immigrant Song", в записи которой в качестве гостя принимал участие Hernan "Eddie" Hermida из SUICIDE SILENCE и ALL SHALL PERISH.















