13 фев 2018



Новое видео ANGRA "War Horns", новое видео группы ANGRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ømni", выходящего 16 февраля на earMUSIC:



01. Light Of Transcendence

02. Travelers Of Time

03. Black Widow's Web

04. Insania

05. The Bottom Of My Soul

06. War Horns

07. Caveman

08. Magic Mirror

09. Always More

10. Ømni - Silence Inside

11. Ømni - Infinite Nothing















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