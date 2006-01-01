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*Angra*



13 фев 2018 : 		 Новое видео ANGRA

6 дек 2017 : 		 Трек-лист нового альбома ANGRA

5 дек 2017 : 		 Видео с текстом от ANGRA

27 мар 2017 : 		 ANGRA на 70000 Tons Of Metal

29 июл 2016 : 		 ANGRA о туре

7 июл 2016 : 		 Новое видео ANGRA

8 апр 2016 : 		 ANGRA выпустили новое видео "Silent Call"

6 ноя 2015 : 		 ANGRA на ProgPower USA

21 сен 2015 : 		 Видео полного выступления ANGRA

16 сен 2015 : 		 Видео с выступления ANGRA

2 сен 2015 : 		 Новое видео ANGRA

15 авг 2015 : 		 Музыканты ANGRA собираются искать замену Kiko Loureiro

27 июн 2015 : 		 ANGRA о визите в Японию

18 июн 2015 : 		 ANGRA о визите в Японию

3 апр 2015 : 		 Музыканты ANGRA очень рады за Kiko Loureiro

24 мар 2015 : 		 Новое видео ANGRA

6 мар 2015 : 		 ANGRA выпустила пиво

15 дек 2014 : 		 Новое видео ANGRA

17 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от ANGRA

21 окт 2014 : 		 ANGRA из студии

8 авг 2014 : 		 ANGRA записывают новый альбом с JENS'ом BOGREN'ом

2 июл 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления ANGRA

28 май 2014 : 		 Видео открытой репетиции ANGRA

16 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD ANGRA с участием TARJA TURUNEN

29 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD ANGRA

19 сен 2013 : 		 Обложка нового DVD ANGRA

24 июл 2013 : 		 TARJA TURUNEN, RUSSELL ALLEN, ULI JON ROTH выступят с ANGRA

7 май 2013 : 		 FABIO LIONE выступит с ANGRA в Бразилии

29 апр 2013 : 		 ANGRA жаждет реюнион?

14 апр 2013 : 		 ANDRE MATOS считает, что ANGRA должны прекратить своё существование

13 апр 2013 : 		 ANGRA и FABIO LIONE: видео

4 мар 2013 : 		 ANGRA и FABIO LIONE: видео

3 фев 2013 : 		 ANGRA выступили с FABIO LIONE

14 дек 2012 : 		 FABIO LIONE выступит с ANGRA на круизе 70000 Tons Of Metal

23 окт 2012 : 		 ANGRA представит вокалиста на 70000 TONS OF METAL

16 авг 2012 : 		 Сборник лучшего от ANGRA

24 май 2012 : 		 Edu Falaschi покинул ANGRA

4 окт 2011 : 		 Видео полного выступления ANGRA feat TARJA

30 сен 2011 : 		 Фронтмен ANGRA/ALMAH заявил, что пел «совершенно не в своём диапазоне» в течение последних 10-ти лет

25 окт 2010 : 		 Новое видео ANGRA

23 авг 2010 : 		 Новая игра от ANGRA

29 июл 2010 : 		 Детали нового альбома ANGRA

10 июл 2010 : 		 Новая песня ANGRA

5 июл 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома ANGRA

29 мар 2010 : 		 ANGRA: новости из студии и фрагмент новой песни

20 фев 2010 : 		 ANGRA начали запись нового альбома

26 янв 2010 : 		 ANGRA работают над концептуальным альбомом

25 ноя 2009 : 		 ANGRA работают над новым альбомом

16 ноя 2009 : 		 Eduardo Falaschi (ANGRA) комментирует отмену турне

13 май 2009 : 		 SEPULTURA и ANGRA совместно исполнили кавер LED ZEPPELIN

22 мар 2009 : 		 Сольные планы музыкантов ANGRA

19 мар 2009 : 		 Возвращение ANGRA

18 мар 2009 : 		 Ударник ANGRA не планирует уходить из группы SHAMAN

13 мар 2009 : 		 ANGRA возобновили работу

23 окт 2006 : 		 Видео ANGRA "The Course Of Nature" в сети

27 сен 2006 : 		 Новая композиция ANGRA в сети

12 сен 2006 : 		 ANGRA сняли видеоклип "The Course Of Nature"

3 сен 2006 : 		 Подробности о новом альбоме ANGRA

30 авг 2006 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома ANGRA

10 июн 2006 : 		 ANGRA отметят свое 15-летие записью нового альбома

8 май 2006 : 		 Вокалист ANGRA выпускает сольный альбом

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|||| 13 фев 2018

Новое видео ANGRA

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"War Horns", новое видео группы ANGRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ømni", выходящего 16 февраля на earMUSIC:

01. Light Of Transcendence
02. Travelers Of Time
03. Black Widow's Web
04. Insania
05. The Bottom Of My Soul
06. War Horns
07. Caveman
08. Magic Mirror
09. Always More
10. Ømni - Silence Inside
11. Ømni - Infinite Nothing



Video Premiere: ANGRA's 'War Horns'




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

LU777
13 фев 2018, 22:38		:( н даааа......застряли парни 20 лет на одном месте...
Хотя....в то время вокал был Классный...а сейчас :(

and3223r
14 фев 2018, 02:07		Да неплохой вокал. Дело вкуса, канеш. Лично, АМ как раз выносить не мог за чрезмерную писклявость.


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