13 фев 2018



Новый альбом VIOLATION WOUND выйдет весной Группа VIOLATION WOUND, в состав которой входит Chris Reifert (DEATH, ABSCESS, AUTOPSY), выпустит новую работу, получившую название "With Man In Charge", 27 апреля на Peaceville Records. Запись проходила в Earhammer Studios, Oakland, California вместе с Greg'ом Wilkinson'ом (AUTOPSY), обложку создал Wes Benscoter (AUTOPSY, SLAYER, NILE).









The first track to be released is "Stalemate Suicide". Reifert states about the song: "Ah, humans. If only we could learn to deal with each other intelligently instead of putting ourselves on the brink of potential nuclear war over toxic egos and playground insults. Should we build a bigger bomb? What could possibly go wrong?"









