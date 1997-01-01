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*Skinlab*



13 фев 2018 : 		 Видео полного выступления SKINLAB

23 янв 2018 : 		 Видео с текстом от SKINLAB

12 янв 2018 : 		 Новые песни SKINLAB

11 янв 2018 : 		 В SKINLAB вернулся гитарист

4 окт 2017 : 		 Новая песня SKINLAB

10 апр 2017 : 		 Видео с выступления SKINLAB

23 сен 2016 : 		 SKINLAB планируют запись

16 май 2011 : 		 Новое видео SKINLAB

10 апр 2011 : 		 SKINLAB запишут кавер-версии MACHINE HEAD, NAILBOMB, CROWBAR

4 янв 2011 : 		 SKINLAB вновь расстались с гитаристом Mike'ом Roberts'ом

13 май 2010 : 		 SKINLAB вновь взяли гитариста Mike'a Roberts'a

26 фев 2010 : 		 Фронтмен SKINLAB запустил новый проект

4 авг 2009 : 		 Подробности о новом альбоме SKINLAB

1 авг 2009 : 		 Дата выхода нового альбома SKINLAB

6 июл 2009 : 		 Новая песня SKINLAB в сети

31 май 2009 : 		 Выход нового альбома SKINLAB отложен

4 дек 2001 : 		 Skinlab сводят новый альбом.

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Видео полного выступления SKINLAB

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Видео полного выступления SKINLAB, которое состоялось 11 февраля в The Boardwalk, Orangevale, California, доступно для просмотра ниже.



Watch SKINLAB's Entire Show In Orangevale, California




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