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*Rotting Christ*



14 фев 2018 : 		 Лирик-видео нереализованной песни ROTTING CHRIST

3 фев 2018 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

27 янв 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

25 янв 2018 : 		 ROTTING CHRIST выпустят сборник с новой песней

22 май 2017 : 		 Рассказ о создании обложки ROTTING CHRIST

3 май 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

13 мар 2017 : 		 Винил ROTTING CHRIST выйдет весной

23 фев 2017 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

15 июн 2016 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

7 июн 2016 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

2 июн 2016 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

26 май 2016 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

11 апр 2016 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

30 мар 2016 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

21 мар 2016 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

11 мар 2016 : 		 ROTTING CHRIST выступят в ЮАР под другим именем из-за протестов

4 фев 2016 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

22 янв 2016 : 		 Тизер нового альбома ROTTING CHRIST

19 янв 2016 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

18 янв 2016 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

10 дек 2015 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

1 июл 2015 : 		 Концертный релиз ROTTING CHRIST выйдет в августе

9 май 2015 : 		 ROTTING CHRIST начали запись альбома

17 фев 2015 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

19 июн 2013 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 фев 2013 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

8 фев 2013 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

26 янв 2013 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

12 янв 2013 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

18 дек 2012 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

11 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROTTING CHRIST

15 ноя 2012 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет в марте

8 окт 2012 : 		 ROTTING CHRIST завершают работу над новым альбомом

30 дек 2011 : 		 Фронтмен ROTTING CHRIST на новом альбмое BIRTH A.D.

4 авг 2011 : 		 Песня ROTTING CHRIST в итальянском фильме

3 апр 2011 : 		 Лидер ROTTING CHRIST: "Меня больше не волнуют продажи альбомов"

20 мар 2011 : 		 Видео с выступления ROTTING CHRIST

13 ноя 2010 : 		 Альбомы ROTTING CHRIST выйдут на виниле

20 июн 2010 : 		 ROTTING CHRIST вынуждены отменить ряд концертов

22 янв 2010 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

19 янв 2010 : 		 Семплы нового альбома ROTTING CHRIST

18 дек 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROTTING CHRIST

8 дек 2009 : 		 Подробности о новом альбоме ROTTING CHRIST

27 ноя 2009 : 		 Название нового альбома ROTTING CHRIST

20 ноя 2009 : 		 Фронтмен ROTTING CHRIST рассказал о сотрудничестве с Diamanda'ой Galas

19 сен 2009 : 		 ROTTING CHRIST начали запись альбома

11 июн 2009 : 		 ROTTING CHRIST готовы к студийной работе

5 фев 2009 : 		 ROTTING CHRIST выпустят DVD в феврале

20 май 2008 : 		 Переиздание альбома ROTTING CHRIST "Genesis" выйдет на виниле

11 дек 2007 : 		 ROTTING CHRIST сняли концерт в Афинах для нового DVD

21 ноя 2007 : 		 ROTTING CHRIST снимут концертное DVD

30 июл 2007 : 		 ROTTING CHRIST: видео в сети

7 фев 2007 : 		 ROTTING CHRIST: видео 'Keravnos Kivernitos' в сети

28 ноя 2006 : 		 Новая композиция ROTTING CHRIST в сети

10 июн 2006 : 		 ROTTING CHRIST собираются вновь посетить Россию

28 фев 2006 : 		 Новый гитарист в составе ROTTING CHRIST

4 янв 2006 : 		 ROTTING CHRIST запишут концертный альбом

14 ноя 2002 : 		 Происхождение ROTTING CHRIST

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Лирик-видео нереализованной песни ROTTING CHRIST

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ROTTING CHRIST опубликовали лирик-видео на «нереализованную» песню "The Call". Композиция появилась на 7-дюймовом EP, доступном на Peaceville Records.

ROTTING CHRIST Posts Lyric Video For Unreleased Song "The Call"







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