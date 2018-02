все новости группы







14 фев 2018 : Новое видео DEATH ALLEY



Новое видео DEATH ALLEY "Murder Your Dreams", новое видео группы DEATH ALLEY, в состав которой входит бывший гитарист The Devil’s Blood Oeds Beydals, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Superbia", выходящего 23 марта на Century Media Records:



"Daemon"

"The Chain"

"Feeding The Lions"

"Headlights In The Dark"

"Shake The Coil"

"Murder Your Dreams"

"Pilgrim"

