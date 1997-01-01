Новое видео DEATH ALLEY

"Murder Your Dreams", новое видео группы DEATH ALLEY, в состав которой входит бывший гитарист The Devil’s Blood Oeds Beydals, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Superbia", выходящего 23 марта на Century Media Records:
"Daemon"
"The Chain"
"Feeding The Lions"
"Headlights In The Dark"
"Shake The Coil"
"Murder Your Dreams"
"Pilgrim"
"The Sewage"
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