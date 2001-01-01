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*Mile Marker Zero*



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Новая песня MILE MARKER ZERO

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“2001”, новая песня группы MILE MARKER ZERO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Fifth Row", выход которого запланирован на второе марта:

“Source Code”
“2001”
“Digital Warrior”
“Architect”
“Building A Machine”
“Victory”
“JCN”
“Middle Game”
“Propoganda”
“Sacred Geometry”
“Clarity”
“U.I.”
“2020”
“Age Of Jason”
“Collective”

MILE MARKER ZERO Premiere New Single "2020" From Upcoming Album The Fifth Row






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr
15 фев 2018, 18:40		Вроде как она называется 2020, а не 2001. Хотя, какая разница, в общем-то.


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