15 фев 2018



Новая песня MILE MARKER ZERO “2001”, новая песня группы MILE MARKER ZERO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Fifth Row", выход которого запланирован на второе марта:



“Source Code”

“2001”

“Digital Warrior”

“Architect”

“Building A Machine”

“Victory”

“JCN”

“Middle Game”

“Propoganda”

“Sacred Geometry”

“Clarity”

“U.I.”

“2020”

“Age Of Jason”

“Collective”















+0 -1



( 1 )





просмотров: 207