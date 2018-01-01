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Новая песня BLACK MASS PERVERTOR
"The Golden Spears", новая песня группы BLACK MASS PERVERTOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Life Beyond The Walls Of Flesh", выход которого запланирован на 13 апреля на Blood Harvest Records:
"Imbibing The Seas Of Darkness"
"The Golden Spears"
"Suffering, Our Everlasting Bliss"
"Unorthodox Methods Of Magick"
"Behind All His Atrocious Deeds"
"Chains Of Guilt"
"The Forbidden Path"
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