15 фев 2018 : Новый альбом MESSA выйдет весной



15 фев 2018



Новый альбом MESSA выйдет весной Итальянская команда MESSA выпустит новую работу, получившую название "Feast For Water", шестого апреля на Aural Music:



"Naunet"

"Snakeskin Drape"

"Leah"

"The Seer"

"She Knows"

"Tulsi"

"White Stains"

