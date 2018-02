15 фев 2018



Новая песня KINGDOM "Walls of Askalon", новая песня группы KINGDOM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Putrescent Remains Of The Dead Ground", выход которого запланирован на 12 марта на Godz Ov War Productions.









+0 -1









просмотров: 249