Лирик-видео ARMORED DAWN Бразильская хэви-пауэр-группа ARMORED DAWN 23 февраля выпустит на AFM Records свой новый альбом "Barbarians In Black". Лирик-видео на песню "Chance To Live Again" доступно ниже.



Трек-лист альбома:



"Beware Of The Dragon"

"Bloodstone"

"Men Of Odin"

"Chance To Live Again"

"Unbreakable"

"Eyes Behind The Crow"

"Sail Away"

"Gods Of Metal"

"Survivor"

"Barbarians In Black"















