14 фев 2018



Новая песня WINDHAND "Three Sisters", новая песня группы WINDHAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сплит-альбома SATAN’S SATYRS, выход которого запланирован на 16 февраля:



"Old Evil" - Windhand

"Three Sisters" - Windhand

"Alucard AD 2018" - Satan's Satyrs

"Succubus" - Satan's Satyrs

"Ain't That Lovin' You, Baby" - Satan's Satyrs













