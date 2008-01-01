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*Dan Swano*



14 фев 2018 : 		 Демо и концертные записи хард-рок-группы DAN'а SWANÖ выйдут в мае

26 авг 2015 : 		 DAN SWANÖ о музыкальной индустрии: "Выживут только сильнейшие"

17 апр 2013 : 		 DAN SWANÖ на CENTURY MEDIA RECORDS

21 авг 2011 : 		 DAN SWANÖ на новом альбоме BILOCATE

4 дек 2009 : 		 DAN SWANÖ рассказал о текущих проектах

27 апр 2009 : 		 UNICORN (Dan Swanö) воссоединится для трибьюта MARILLION

29 фев 2008 : 		 DAN SWANO на дебютном альбоме OBLITERHATE

15 фев 2008 : 		 Dan Swanö работает над новым сольным проектом

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Демо и концертные записи хард-рок-группы DAN'а SWANÖ выйдут в мае

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Задолго до того, как Tobias Forge сделал группу GHOST всемирно знаменитой, под таким же названием существовала другая шведская хард-рок-команда. В 1983 году 10-летний Dan Swanö основал проект GHOST вместе со своим 12-летним другом Anders'ом Måreby. Они вдохновлялись KISS и другими классическими рок-группами конца 1970-х — начала 1980-х. Молодой дуэт сочинил 60 песен в период с 1983 по 1988-й годы, и большая часть из них была на шведском языке, но были и композиции на английском. Ребята записали несколько демо и живых выступлений, но, несмотря на свои усилия, не заключили контракт на выпуск альбома.

Спустя 30 лет после трансформации GHOST сначала в ICARUS, а затем в UNICORN, 30 песен первой серьёзной группы Swanö будут выпущены 18 мая на Bone Records в виде CD (тиражом 200 копий), а также на разворотном виниле (300 копий, чёрный винил).



DAN SWANГ–




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