сегодня



Видео исполнения новой песни HALESTORM Фэн-видео исполнения новой песни HALESTORM "Black Vultures" на концерте, состоявшемся 8 февраля в Swiftel Center (Брукингс, Южная Дакота), можно увидеть ниже.















+3 -3









просмотров: 268

