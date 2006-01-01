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*Joe Lynn Turner*



14 фев 2018 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN

17 июл 2017 : 		 JOE LYNN TURNER вновь критикует лидера RAINBOW

18 май 2017 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW

26 мар 2017 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

29 сен 2016 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, WHITESNAKE на новом релизе JOE LYNN TURNER

29 авг 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

31 июл 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

22 июл 2016 : 		 JOE LYNN TURNER о выборах в США

29 июн 2016 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет в акустике RAINBOW, DEEP PURPLE

2 июн 2016 : 		 JOE LYNN TURNER о DEEP PURPLE

29 май 2016 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

21 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER пишет песни для нового "секретного проекта"

13 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER "поплыл" от похвалы RITCHIE BLACKMORE'а

9 мар 2016 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE

4 мар 2016 : 		 Концертный релиз JOE LYNN TURNER выйдет в марте

30 дек 2015 : 		 JOE LYNN TURNER призывает не покупать компиляцию BRAZEN ABBOT

16 окт 2015 : 		 JOE LYNN TURNER выступил в пещере

15 сен 2015 : 		 JOE LYNN TURNER выступил в пещере

31 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет песню VAN MORRISON'а

27 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER в Ялте

21 авг 2015 : 		 Документальный фильм с участием JOE LYNN'a TURNER'a выйдет в августе

12 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER хочет переехать в Беларусь

15 май 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE

13 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет RAINBOW, DEEP PURPLE

7 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER будет сотрудничать с RITCHIE BLACKMORE?

13 фев 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполнил песню RAINBOW в болгарском "X-Factor"

18 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER: "В России рок не мёртв!"

7 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER утверждает, что реюнион RAINBOW "в стадии переговоров"

5 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER считает, что RAINBOW должны воссоединиться

20 мар 2014 : 		 JOE LYNN TURNER выступил в ROCK MEETS CLASSIC

11 мар 2013 : 		 JOE LYNN TURNER: «Не думаю, что есть группы, звучащие как Deep Purple»

30 дек 2012 : 		 JOE LYNN TURNER, TONY CAREY на новом альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT

30 ноя 2012 : 		 JOE LYNN TURNER о включении DEEP PURPLE в Зал Славы Рок-н-Ролла

24 ноя 2012 : 		 Видео с выступления JOE LYNN TURNER

18 сен 2012 : 		 JOE LYNN TURNER работает над супер группой?

26 июл 2012 : 		 JOE LYNN TURNER о Ларри Хоппене

21 май 2012 : 		 JOE LYNN TURNER, STEVE AUGERI примут участие в туре 'Legends: Voices Of Rock'

10 фев 2011 : 		 JOE LYNN TURNER о Гэри Муре

24 янв 2011 : 		 JOE LYNN TURNER об участии в проекте THE JAN HOLBERG PROJECT

9 янв 2011 : 		 JOE LYNN TURNER на альбоме THE JAN HOLBERG PROJECT

30 дек 2010 : 		 JOE LYNN TURNER в программе "Оливье-шоу"

11 янв 2010 : 		 Новости от JOE LYNN TURNER'а

19 апр 2009 : 		 JOE LYNN TURNER подтвердил, что DAVID COVERDALE использует вокальные подкладки

30 янв 2009 : 		 JOE LYNN TURNER завершает работу над SUNSTORM

7 авг 2008 : 		 Первый концертный альбом от JOE LYNN TURNER'A

24 июн 2007 : 		 Музыканты AC/DC и JOE LYNN TURNER примут участие в благотворительном турне

21 дек 2006 : 		 JOE LYNN TURNER начал записывать новый альбом

27 ноя 2006 : 		 JOE LYNN TURNER работает над новым альбомом

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JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN

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Качественная мультикамерная видеосъёмка Joe Lynn'a Turner'a (RAINBOW, DEEP PURPLE, YNGWIE MALMSTEEN), выступившего 19 января в Token Lounge (Вестланд, штат Мичиган), доступна ниже.



Video: JOE LYNN TURNER Performs RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN Classics In Westland, Michigan




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Olynth1
14 фев 2018, 12:51		Когда говорят про "стариков" ,кто еще голос не расплескал,почему-то Джо все время забывают. А он в полном,бля,порядке. Что угодно говорите,но его надо было "по Радуге промчаться на коне". Но Блэкмору,как ему кажется.виднее. Хотя ни хуя это не так.


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