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JOE LYNN TURNER исполнил классику RAINBOW, YNGWIE MALMSTEEN Качественная мультикамерная видеосъёмка Joe Lynn'a Turner'a (RAINBOW, DEEP PURPLE, YNGWIE MALMSTEEN), выступившего 19 января в Token Lounge (Вестланд, штат Мичиган), доступна ниже.















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