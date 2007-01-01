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Вокалистка EVANESCENCE рассказала о перерывах в деятельности Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee рассказала австралийскому агентству AAP о том, что «брала паузу много раз» в течение 20-летней истории группы. «Практически после каждого альбомного цикла наступал момент, когда я задумывалась: "Хорошо, я должна понять, кем я являюсь, и я не знаю, хочу ли я это заниматься этим дальше". Возможно, я была такой, будучи подростком, а теперь я кто-то ещё, — сказала она. — И это вдохновляет меня, потому что каждый раз в какой-то момент я возвращаюсь, чтобы снова полюбить всё это, зная, что это огромная часть меня самой, а не персонажа, которого я играю. И это полезно само по себе, и это заставляет меня снова погрузиться в работу».











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