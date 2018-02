сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST : «Glenn принял решение неделю назад» Всего через несколько часов после того, как JUDAS PRIEST объявили о том, что Glenn Tipton из-за болезни не сможет полноценно участвовать в турне, вокалист коллектива, Rob Halford в интервью The Quietus рассказал о перспективах выступлений без единственного участника двойных гитарных соло в таких классических темах, как "Electric Eye", "Hell Bent For Leather" и "Painkiller".



«Glenn борется с болезнью вот уже лет десять, и это нисколько не останавливало его в том, чем бы он ни занимался — сочинял, записывал, ездил в тур. Он по-прежнему может играть на гитаре — и это обязательно нужно подчеркнуть — он может играть на гитаре, но когда дело доходит до одних из самых сложных песен, написанных командой за эти годы, и большая часть из них входит в наш концертный сет, то для него становится немного трудно их играть. Так что главное для него — а это ещё один повод для нас им гордиться — было прийти к решению, что Andy Sneap будет его преемником. Мы знаем Andy, и Andy был столь любезен, что выполнил просьбу Glenn'a заменить его в турне по новому альбому».



Несмотря на то, что Tipton не поедет в полноценный тур, Rob придерживается мнения, что он может появиться на сцене в любой момент:



«Главной позитивной стороной этой истории для нас является то, что Glenn не позволил этим сложностям сильно изменить свою жизнь. Glenn остается Glenn'ом — он по-прежнему может играть. Всё тот же парень — прекрасный, замечательный хэви-металл-гитарист. Просто его роль слегка поменялась. И мне не терпится дождаться момента, когда он вдруг неожиданно появится на сцене в каком-то из уголков Земли и сыграет с нами "Living After Midnight", "Breaking The Law", такого плана темы. Это будет особенный момент. Это может быть на нашем первом концерте, может на последнем — никто не знает. Но радость в том, что Glenn всё ещё играет и по-прежнему с нами, и он так же, как и мы, рад выходу "Firepower"».



По словам Rob'a, всё ещё совершенно не ясно в отношении Glenn'a в туре по новому альбому:



«Нам ещё нужно всё это переварить. Потому как он принял это решение только восьмого числа. Так что мы всё ещё рассматриваем все варианты и возможности. С другой стороны, есть новаторские решения в медицинском плане, лекарство и всё такое, что может облегчить состояние. Так что никто не ставит крест. И как знать, может, в следующем году или через пару лет всё может кардинально поменяться. Но на текущий момент — да, всё верно, Glenn может появиться в любой момент в любой точке земного шара, ровно так, как мы и сказали в своём заявлении».



Добавив, что Glenn будет «своим духом вместе с ними каждый вечер в каждой песне» нового тура, Halford был тронут невероятно тёплыми и трогательными словами от поклонников после их сообщения:



«Я проверяю телефон каждый час или около того — всё просто прекрасно, совершенно прелестно. Спасибо вам всем за эти тёплые слова для Glenn'a. Я знаю, что он всё это читает, и уверен, что он переполнен теплотой и любовью от ваших слов.



Это обратная сторона для всех, кто имеет дело с Паркинсоном, раком и другими болезнями подобного плана. Всегда есть эти прекрасные слова надежды, проявление оптимизма и позитива, которые движут вперёд всё остальное. И если вы зайдёте на нашу официальную страницу в Facebook или Instagram и оставите послание подобного толка, это будет здорово и приятно не только для Glenn'a, но и для всех других людей, страдающих от подобного недуга».









Photo credit: Mark Weiss







