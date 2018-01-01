Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня JUDAS PRIEST [49]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [31]
*У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона [27]
*DARKSIDE.ru в социальных сетях [20]
*EUROPE взяли Грэммис [15]
*
[= ||| все новости группы



*The Weapon*



14 фев 2018 : 		 Новые песни THE WEAPON

| - |
|||| 14 фев 2018

Новые песни THE WEAPON

*
zoom
*
* *
Хардкор/панк проект THE WEAPON, в состав которого входит вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach, опубликовал двухпесенный ЕР.

По словам Jesse в интервью Revolver, он хотел замутить подобный проект давным давно, но никак не мог найти подходящих людей.

«Мой друг Chris Drapeau из японской кроссовер команды AGGRESSIVE DOGS увидел мое сообщение о желании замутить хардкор-проект и прислал мне несколько треков, которые у него были. Я втянулся сразу и все остальное собралось воедино в считанные мгновения. Josh Mihlek — продакшен-менеджер KILLSWITCH ENGAGEи играет на 'басу, а мой друг из Dark City Studio, где мы записываемся, он владелец, Andy Mass, стал нашим ударником».



KILLSWITCH ENGAGE Singer



AT WHAT COST/SHOTGUN ANARCHY by The Weapon



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 167

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом