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The Weapon







14 фев 2018 : Новые песни THE WEAPON



14 фев 2018



Новые песни THE WEAPON Хардкор/панк проект THE WEAPON, в состав которого входит вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach, опубликовал двухпесенный ЕР.



По словам Jesse в интервью Revolver, он хотел замутить подобный проект давным давно, но никак не мог найти подходящих людей.



«Мой друг Chris Drapeau из японской кроссовер команды AGGRESSIVE DOGS увидел мое сообщение о желании замутить хардкор-проект и прислал мне несколько треков, которые у него были. Я втянулся сразу и все остальное собралось воедино в считанные мгновения. Josh Mihlek — продакшен-менеджер KILLSWITCH ENGAGEи играет на 'басу, а мой друг из Dark City Studio, где мы записываемся, он владелец, Andy Mass, стал нашим ударником».









<a href="http://theweapon.bandcamp.com/album/at-what-cost-shotgun-anarchy">AT WHAT COST/SHOTGUN ANARCHY by The Weapon</a>



AT WHAT COST/SHOTGUN ANARCHY by The Weapon





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