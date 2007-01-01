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Новый альбом BLITZKRIEG выйдет весной BLITZKRIEG выпустят новую работу, получившую название "Judge Not!", 27 апреля на Mighty Music. Запись проходила в Downcast Base HQ, Newcastle, Великобритания, с Phil'ом Davies'ом, однако для сведения они выбрали другое место — студию Hansen и Jonas'a Haagensen'a.



«Мы очень рады, что группа выпускает новую пластинку, особенно после того, каким хорошим получился ЕР "Reign Of Fire" в плане оценок от прессы и слушателей. Мы все надеемся, что новый материал и качество его звучания люди также оценят по достоинству», — говорит Ken Johnson.















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