сегодня



Новое видео LIFE OF AGONY "Dead Speak Kindly", новое видео группы LIFE OF AGONY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Place Where There's No More Pain", выпущенного в апреле прошлого года. Режиссёром клипа был Leigh Brooks из Firebelly Films.















+0 -2



( 1 )





просмотров: 514