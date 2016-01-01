Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня JUDAS PRIEST [49]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [31]
*У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона [27]
*DARKSIDE.ru в социальных сетях [20]
*EUROPE взяли Грэммис [15]
*
[= ||| все новости группы



*Liv Sin*



15 фев 2018 : 		 Новое видео LIV SIN

17 ноя 2017 : 		 Новое видео LIV SIN

4 окт 2017 : 		 Новая песня LIV SIN

3 май 2017 : 		 Вокалист THE 69 EYES в новом видео LIV SIN

25 мар 2017 : 		 LIV SIN записала кавер на песню FIGHT

18 фев 2017 : 		 Новая песня LIV SIN с участием вокалиста DESTRUCTION

3 фев 2017 : 		 Новое видео LIV SIN

14 янв 2017 : 		 Новая песня LIV SIN

22 окт 2016 : 		 Бывший участник ACCEPT будет продюсировать LIV SIN

30 июл 2016 : 		 LIV 'SIN' JAGRELL на DESPOTZ RECORDS

3 май 2016 : 		 Бывшая певица SISTER SIN запустила сольный проект LIV SIN

| - |
|||| сегодня

Новое видео LIV SIN

*
zoom
*
* *
"The Fall", новое видео группы LIV SIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Follow Me", а сами съемки проходили летом в Стокгольме и на фестивале Skogsröjet:

01. The Fall
02. Hypocrite
03. Let Me Out
04. Black Souls
05. Godless Utopia
06. Endless Roads
07. Killing Ourself To Live
08. I'm Your Sin
09. Emperor Of Chaos
10. Immortal Sin (FIGHT cover)
11. The Beast Inside



Former SISTER SIN Singer LIV SIN Releases 'The Fall' Video




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 177

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Black Label Society Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом