Новое видео LIV SIN

"The Fall", новое видео группы LIV SIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Follow Me", а сами съемки проходили летом в Стокгольме и на фестивале Skogsröjet:
01. The Fall
02. Hypocrite
03. Let Me Out
04. Black Souls
05. Godless Utopia
06. Endless Roads
07. Killing Ourself To Live
08. I'm Your Sin
09. Emperor Of Chaos
10. Immortal Sin (FIGHT cover)
11. The Beast Inside
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