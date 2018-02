сегодня



Новое видео LIV SIN "The Fall", новое видео группы LIV SIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Follow Me", а сами съемки проходили летом в Стокгольме и на фестивале Skogsröjet:



01. The Fall

02. Hypocrite

03. Let Me Out

04. Black Souls

05. Godless Utopia

06. Endless Roads

07. Killing Ourself To Live

08. I'm Your Sin

09. Emperor Of Chaos

10. Immortal Sin (FIGHT cover)

11. The Beast Inside















