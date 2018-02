14 фев 2018



MICHAEL SCHENKER об участии гитариста METALLICA на новом альбоме Nuclear Blast опубликовали трейлер к новому альбому проекта MICHAEL SCHENKER FEST "Resurrection", выход которого намечен на второе марта. В нем Michael рассказывает о том, как на нем появился гитарист METALLICA Kirk Hammett:



01. Heart And Soul

02. Warrior

03. Take Me To The Church

04. Night Moods

05. The Girl With The Stars In Her Eyes

06. Everest

07. Messin' Around

08. Time Knows When It's Time

09. Anchors Away

10. Salvation

11. Livin' A Life Worth Livin'

12. The Last Supper















+1 -1



( 1 )





просмотров: 414