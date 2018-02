14 фев 2018



Трейлер нового альбома AURI Nuclear Blast опубликовали трейлер к новому альбому группы AURI, в состав которой входит лидер NIGHTWISH Tuomas Holopainen, его жена, популярная финская вокалистка Johanna Kurkela, а также коллега по группе NIGHTWISH, Troy Donockley, "Auri", выход которого намечен на 23 марта:



01. The Space Between

02. I Hope Your World Is Kind

03. Skeleton Tree

04. Desert Flower

05. Night 13

06. See

07. The Name Of The Wind

08. Aphrodite Rising

09. Savant

10. Underthing Solstice

11. Them Thar Chanterelles















просмотров: 320