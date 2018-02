14 фев 2018



Новый альбом KILLCODE выйдет зимой KILLCODE выпустят новую работу, получившую название "The Answer", двадцатого февраля:



01. The Answer

03. Shot

02. Show Me

04. Bleed

05. Own It Now

06. Kickin' Screamin'

07. Pick Your Side

08. The Haunting

09. Slave

10. Put It Off















