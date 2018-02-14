TOMMY LEE обручился с BRITTANY FURLAN

55-летний барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy обручился с 31-летней Brittany Furlan, о чем сообщил в социальных сетях в день Святого Валентина.
У Furlan 2,3 миллиона подписчиков в Instagram и она была самой популярной женщиной на платформе Vine до ноября 2015 года, где за её роликами следило 9.9 миллионов подписчиков. В 2015 году журнал Time назвал её одной из самых влиятельных персон Интернета.
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