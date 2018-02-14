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*Tommy Lee*



15 фев 2018 : 		 TOMMY LEE обручился с BRITTANY FURLAN

20 янв 2018 : 		 MACHINE GUN KELLY сыграет TOMMY LEE

7 июл 2017 : 		 TOMMY LEE против забега с быками

29 апр 2016 : 		 TOMMY LEE продает дом

25 ноя 2015 : 		 TOMMY LEE вылечилcя от гепатита

25 сен 2015 : 		 TOMMY LEE троллит LARS'a

4 авг 2015 : 		 TOMMY LEE: «Чем старше я становлюсь, тем меня меньше волнует чужое мнение»

23 июл 2015 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о планах на послетурье

15 май 2015 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE сотрудничает с диджеем

3 мар 2013 : 		 Фотограф подал в суд на TOMMY LEE

29 июн 2012 : 		 TOMMY LEE любит своих фанатов, но ненавидит фотографироваться

8 апр 2011 : 		 TOMMY LEE «с удовольствием поработал бы» с LADY GAGA

22 дек 2010 : 		 Акустическая тема от TOMMY LEE в сериале "Californication"

18 июн 2010 : 		 TOMMY LEE снимется в эпизоде «Калифрении»

13 май 2009 : 		 TOMMY LEE открыл собственную студию

5 авг 2005 : 		 TOMMY LEE подписался на SPV

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|||| 15 фев 2018

TOMMY LEE обручился с BRITTANY FURLAN

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55-летний барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy обручился с 31-летней Brittany Furlan, о чем сообщил в социальных сетях в день Святого Валентина.

У Furlan 2,3 миллиона подписчиков в Instagram и она была самой популярной женщиной на платформе Vine до ноября 2015 года, где за её роликами следило 9.9 миллионов подписчиков. В 2015 году журнал Time назвал её одной из самых влиятельных персон Интернета.



TOMMY LEE Engaged To Former VINE Star BRITTANY FURLAN

Well this certainly beats chocolates! Say hello to future Mrs. Lee 🙈💕 #engaged💍

Публикация от brittanyfurlan (@brittanyfurlan)




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

metalslayer
15 фев 2018, 18:16		Эдди Мёрфи: "половину"

ramzas
15 фев 2018, 22:28		Еврейка сосалка

gravitgroove
15 фев 2018, 22:47		Давай, Томми, ждем от тебя и твоей новой подпупочной флейтистки вторую часть преключений на катере.

hellrider88
16 фев 2018, 01:35		Неплохую киску отхватил)


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