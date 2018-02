15 фев 2018



DANKO JONES приступили к записи DANKO JONES отправились в The Farm Studios, Vancouver, British Columbia вместе с Garth'ом "GGGarth" Richardson'ом (RAGE AGAINST THE MACHINE, TESTAMENT, THE MELVINS) для записи нового материала, релиз которого предварительно намечен на этот год.















