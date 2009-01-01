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Басист MEGADETH : «Новый альбом может выйти в следующем году» В ходе недавнего интервью Full Metal Jackie басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос, когда же поклонникам ждать нового альбома:



«Наша цель на этот год — сочинение. У нас летом запланированы гастроли. И как я предполагаю, мы будем работать над чем-то новым после этого, но сказать, когда всё будет готово, не возьмусь. По моим прикидкам, в 2019-м, но в то же время учтите, что мы вынесли урок из работы над "Dystopia", что записи нужно уделять столько времени, сколько ей потребуется, что, на мой взгляд, серьёзно влияет на качество самого продукта и того уровня удовольствия, которое получают поклонники от прослушивания пластинки, которую мы выпускаем. И в конечном итоге именно это и главное. Так что это куда важнее, чем запирать себя в определённые сроки относительно выхода нового материала».















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