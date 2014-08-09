сегодня



Вокалист METALLICA о том, откуда черпает ярость для песен В недавнем интервью с вокалистом METALLICA James'ом Hetfield'ом его спросили, откуда он черпает ярость для текстов и музыки:



«Полагаю, что ярость исходит из родной семьи, чувства неуслышанности, чувства манипулирования, может быть, от ещё не до конца исчезнувшего подростка где-то внутри, так и не оправившегося от каких-то прошлых проблем — ну сами знаете, родители, воспитание и всё такое. Так что откуда-то из этого, но я считаю, что во многом это защитный механизм — вот такой. Даже когда мои дети меня пугают или кто-то меня щекочет, я злюсь. Это моя реакция на большую часть вещей, просто по умолчанию — и я понятия не имею, почему так, не знаю. Некоторые люди смеются, когда нервничают. Но я научился с этим справляться.



На самом деле играть и сочинять музыку — это отличная терапия, и я знаю, что многие находят меня очень умиротворённым. И связь с аудиторией невероятно важна — они твой "пятый участник", так мы их называем. И я наслаждаюсь наблюдением за всем, что они выпускают. Я вижу их эмоции, это часть удовольствия, которое я получаю. Они приходят увидеть наши живые выступления, да — я же вижу, как они трансформируются и соединяются вместе и становятся семьей. Это просто прекрасно».











+6 -3



( 4 )





просмотров: 969

