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*Black Salvation*



20 фев 2018 : 		 BLACK SALVATION на Relapse Records

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BLACK SALVATION на Relapse Records

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Relapse Records заключили соглашение с немецкой психоделик-хард-рок-группой BLACK SALVATION, которая выпустит свой новый альбом "Uncertainty Is Bliss" 6 апреля.

Трек-лист:

“In A Casket’s Ride”
“Floating Torpid”
“Breathing Hands”
“The Eye That Breathes”
“Leair”
“A Direction Is Futile”
“Grey River”
“Getting Slowly Lost”
“The Chapel” (Bonus track)
“Follow Me Down” (Bonus track)

Послушать композицию “In A Casket’s Ride” можно ниже.

BLACK SALVATION Sign To Relapse Records; New Album Out In April; Track Streaming




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