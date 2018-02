все новости группы







Black Salvation







20 фев 2018 : BLACK SALVATION на Relapse Records



сегодня



BLACK SALVATION на Relapse Records Relapse Records заключили соглашение с немецкой психоделик-хард-рок-группой BLACK SALVATION, которая выпустит свой новый альбом "Uncertainty Is Bliss" 6 апреля.



Трек-лист:



“In A Casket’s Ride”

“Floating Torpid”

“Breathing Hands”

“The Eye That Breathes”

“Leair”

“A Direction Is Futile”

“Grey River”

“Getting Slowly Lost”

“The Chapel” (Bonus track)

“Follow Me Down” (Bonus track)



Послушать композицию “In A Casket’s Ride” можно ниже.











+0 -2









просмотров: 197