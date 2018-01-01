BLACK SALVATION на Relapse Records

Relapse Records заключили соглашение с немецкой психоделик-хард-рок-группой BLACK SALVATION, которая выпустит свой новый альбом "Uncertainty Is Bliss" 6 апреля.
Трек-лист:
“In A Casket’s Ride”
“Floating Torpid”
“Breathing Hands”
“The Eye That Breathes”
“Leair”
“A Direction Is Futile”
“Grey River”
“Getting Slowly Lost”
“The Chapel” (Bonus track)
“Follow Me Down” (Bonus track)
Послушать композицию “In A Casket’s Ride” можно ниже.
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