сегодня



Новое видео SABER TIGER "Devastation Trail", новое видео группы SABER TIGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bystander Effect (Expanded Edition)", выходящего 13 марта на Sliptrick Records.



Трек-лист:



"Dying Breed"

"Sin Eater"

"Act Of Heroism"

"Dreadout"

"One Last Time"

"Just-World Hypothesis"

"What I Used To Be"

"Shameless"

"An Endless End: Another Time"

"Devastation Trail"

"Afterglow"

"Ship Of Theseus"

"First Class Fool"

"Sin Eater" (2013 Demo)

"What I Used To Be" (2013 Demo)















просмотров: 259