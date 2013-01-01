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*Saber Tiger*



20 фев 2018 : 		 Новое видео SABER TIGER

28 дек 2017 : 		 Новый альбом SABER TIGER выйдет весной

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Новое видео SABER TIGER

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"Devastation Trail", новое видео группы SABER TIGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bystander Effect (Expanded Edition)", выходящего 13 марта на Sliptrick Records.

Трек-лист:

"Dying Breed"
"Sin Eater"
"Act Of Heroism"
"Dreadout"
"One Last Time"
"Just-World Hypothesis"
"What I Used To Be"
"Shameless"
"An Endless End: Another Time"
"Devastation Trail"
"Afterglow"
"Ship Of Theseus"
"First Class Fool"
"Sin Eater" (2013 Demo)
"What I Used To Be" (2013 Demo)

SABER TIGER Release New Single






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