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Новый альбом SWEET & LYNCH будет концептуальным В ходе недавнего визита к Eddie Trunk'y George Lynch рассказал о планах относительно третьего альбома SWEET & LYNCH:



«Michael — христианин, а у меня другие убеждения, и когда мы делаем запись вместе, мы постоянно дискутируем на этот счёт. Никаких аргументов, просто дискуссия. Что касается нового альбома, мы будем делать концептуальную пластинку, и я буду выступать с одной стороны, а он будет отвечать с другой. Вот о чём будет новая пластинка. Мы должны были сделать так ещё на прошлом релизе, однако в итоге я так и не добрался до него в Бостоне. Я остался в Калифорнии и работал, так что мы не смогли встретиться лично и осуществить задуманное. Но на следующую пластинку, если она вовсе будет, план именно такой. И я бы хотел посмотреть, что из этого получится в итоге, так как это отличается от остального».















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