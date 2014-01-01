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*Sweet & Lynch*



16 фев 2018 : 		 Новый альбом SWEET & LYNCH будет концептуальным

3 ноя 2017 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

24 окт 2017 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

20 окт 2017 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

12 окт 2017 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

6 окт 2017 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

22 сен 2017 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

25 авг 2017 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

28 июл 2017 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

26 июл 2017 : 		 Новый альбом SWEET & LYNCH выйдет осенью

13 мар 2017 : 		 Новый альбом SWEET & LYNCH выйдет осенью

19 авг 2015 : 		 Вокалист STRYPER подтвердил работу над новым альбомом SWEET & LYNCH

22 янв 2015 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

2 дек 2014 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

25 ноя 2014 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

19 ноя 2014 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

11 ноя 2014 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

1 ноя 2014 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

10 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SWEET/LYNCH

13 авг 2014 : 		 Фрагмент новой песни SWEET/LYNCH

26 июл 2014 : 		 Фрагмент новой песни SWEET/LYNCH

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Новый альбом SWEET & LYNCH будет концептуальным

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В ходе недавнего визита к Eddie Trunk'y George Lynch рассказал о планах относительно третьего альбома SWEET & LYNCH:

«Michael — христианин, а у меня другие убеждения, и когда мы делаем запись вместе, мы постоянно дискутируем на этот счёт. Никаких аргументов, просто дискуссия. Что касается нового альбома, мы будем делать концептуальную пластинку, и я буду выступать с одной стороны, а он будет отвечать с другой. Вот о чём будет новая пластинка. Мы должны были сделать так ещё на прошлом релизе, однако в итоге я так и не добрался до него в Бостоне. Я остался в Калифорнии и работал, так что мы не смогли встретиться лично и осуществить задуманное. Но на следующую пластинку, если она вовсе будет, план именно такой. И я бы хотел посмотреть, что из этого получится в итоге, так как это отличается от остального».



GEORGE LYNCH Says Next SWEET & LYNCH Album Will Be A Conceptual Effort




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