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Фронтмен SAXON сказал, что туры с голограммами мёртвых музыкантов — это неправильно Фронтмен SAXON Biff Byford сказал, что ему не нравится идея, когда покойные рок-звёзды снова гастролируют, но уже в голографической форме.



Недавно начавшийся тур с голограммой Ронни Джеймса Дио и нескольких его товарищей по группе DIO, запущенный его женой и менеджером Wendy, был поддержан не всеми поклонниками легендарного рок-певца — они считают, что концерты не оправдали ожиданий и всё это выглядит просто жутко.



На вопрос, считает ли он, что туры с голограммами мёртвых музыкантов станут обычным явлением через 10 лет, Biff сказал в интервью Lords Of Metal: «Ну мне действительно не нравится эта голограмма. Вместо этого я предпочту посмотреть DVD. К счастью, не так много интересующихся этим людей, поэтому я думаю, что они вряд ли будут собирать арены или что-то в этом роде. Но я не знаю — технология должна стать лучше, чтобы сделать всё это интересным. Я думаю, что в этом больше любопытства, люди хотят посмотреть на это, и я не знаю, будут ли они и дальше приходить на концерты, чтобы посмотреть. Я не знаю. Лично мне это не нравится. Всё это как-то.... неправильно для меня. Мне это действительно не интересно, если быть честным, и я не думаю, что это выльется во что-то большее. Может быть, если бы они это сделали в Лас-Вегасе и включили Элвиса [Пресли], возможно, это и сработало бы. Хотя я не думаю, что Элвис это бы одобрил».











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