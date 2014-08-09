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METALLICA исполняют VASCO ROSSI Участники METALLICA, Robert Trujillo и Kirk Hammett, в ходе выступления десятого февраля в Турине, исполнили кавер-версию VASCO ROSSI "C'è Chi Dice No".



VASCO ROSSI является самым известным итальянским поп-рок автором/исполнителем и в 2017 году установил итальянский рекорд по количеству проданных билетов — на его шоу в Модене было продано 220 000 билетов. Начало его карьеры пришлось еще на семидесятые, когда он играл рок, но в последнее время он более переориентировался в поп музыку, хотя сохранил в составе настоящую рок-команды, включающую Stef'a Burns'a (ранее работал с Y&T и ALICE COOPER) и Matt'a Laug'a (ALICE COOPER и SLASH'S SNAKEPIT).















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