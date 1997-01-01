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*Rob Dukes*



16 фев 2018 : 		 Видео с текстом от ROB DUKES

1 фев 2018 : 		 Новое видео ROB DUKES

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Видео с текстом от ROB DUKES

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ROB DUKES опубликовал официальное видео с текстом на песню "All Lies", которая взята из сольного ЕР, выпущенного в октябре:

01. My Whole Life (feat. Mikey Doling)
02. Hate Me (feat. Darryl "DMC" McDaniels)
03. All Lies
04. Disaster



Former EXODUS Singer ROB DUKES: Lyric Video For 'All Lies' Song




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