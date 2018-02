сегодня



Видео с текстом от ROB DUKES ROB DUKES опубликовал официальное видео с текстом на песню "All Lies", которая взята из сольного ЕР, выпущенного в октябре:



01. My Whole Life (feat. Mikey Doling)

02. Hate Me (feat. Darryl "DMC" McDaniels)

03. All Lies

04. Disaster















