THE SMASHING PUMPKINS подтвердили тур THE SMASHING PUMPKINS подтвердили даты первого за почти двадцать лет турне с участием основных музыкантов — Billy Corgan, Jimmy Chamberlin и James Iha. "Shiny And Oh So Bright Tour" пройдет по 36 городам и стартует 12 июля.



«Эти шоу и сценическое оформление как и сет песен будут непохожи ни на что из всего того, что мы делали ранее. Раз уж нам выпал шанс на новое начало, мы воспользуемся им по полной программе»



Даты:



Jul. 12 - Glendale, AZ @ Gila River Arena

Jul. 14 - Oklahoma City, OK @ Chesapeake Energy Arena

Jul. 16 - Austin, TX @ Frank Erwin Center

Jul. 17 - Houston, TX @ Toyota Center

Jul. 18 - Dallas, TX @ American Airlines Center

Jul. 20 - Nashville, TN @ Bridgestone Arena

Jul. 21 - Louisville, KY @ KFC Yum! Center

Jul. 22 - Atlanta, GA @ Infinite Energy Arena

Jul. 24 - Miami, FL @ AmericanAirlines Arena

Jul. 25 - Tampa, FL @ Amalie Arena

Jul. 27 - Baltimore, MD @ Royal Farms Arena

Jul. 28 - Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

Jul. 29 - Uncasville, CT @ Mohegan Sun Arena

Jul. 31 - Boston, MA @ TD Garden

Aug. 01 - New York City, NY @ Madison Square Garden

Aug. 04 - Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

Aug. 05 - Detroit, MI @ Little Caesars Arena

Aug. 07 - Montreal, QC @ Centre Bell

Aug. 08 - Toronto, ON @ Air Canada Centre

Aug. 11 - Columbus, OH @ Schottenstein Center

Aug. 13 - Chicago, IL @ United Center

Aug. 16 - Kansas City, MO @ Sprint Center

Aug. 17 - Indianapolis, IN @ Bankers Life Fieldhouse

Aug. 19 - St. Paul, MN @ Xcel Energy Center

Aug. 20 - Omaha, NE @ CenturyLink Center

Aug. 21 - Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Center

Aug. 24 - Seattle, WA @ KeyArena

Aug. 25 - Portland, OR @ Moda Center

Aug. 27 - Oakland, CA @ Oracle Arena

Aug. 28 - Sacramento, CA @ Golden 1 Center

Aug. 30 - Los Angeles, CA @ The Forum

Sep. 01 - San Diego, CA @ Viejas Arena

Sep. 02 - Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena

Sep. 04 - Salt Lake City, UT @ Vivint Smart Home Arena

Sep. 05 - Denver, CO @ Pepsi Center

Sep. 07 - Boise, ID @ Ford Idaho Center















