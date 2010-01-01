сегодня



Вокалист STONE SOUR : «Josh вернется в апреле» Вокалист STONE SOUR Corey Taylor в интервью Musik Universe сообщил, что Josh Rand вернется в состав команды к выступлению на фестивале The Rockville, которое состоится 27 апреля в Jacksonville, Florida.











+0 -1









просмотров: 123

