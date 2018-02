сегодня



Новый альбом IHSAHN выйдет в мае Четвертого мая на Candlelight/Spinefarm состоится релиз нового альбома IHSAHN "Ámr". Партии гитары на треке "Arcana Imperii" записал Fredrik Åkesson из OPETH:



01. Lend Me The Eyes Of The Millenia

02. Arcana Imperii

03. Sámr

04. One Less Enemy

05. Where You Are Lost And I Belong

06. In Rites Of Passage

07. Marble Soul

08. Twin Black Angels

09. Wake















