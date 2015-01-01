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HOLLYWOOD VAMPIRES хотят записать оригинальный материал

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В интервью Billboard ALICE COOPER рассказал о планах HOLLYWOOD VAMPIRES записать новый альбом из полностью оригинального материала:

«Все сейчас заняты сочинением. Мы, возможно, не приступим к нему до лета, но потом всё пойдёт очень быстро, так как песен огромное количество. Johnny в прошлом году снялся в пяти фильмах, так что сейчас он сможет выделить для этого время, и группа действительно стремится собраться вместе».

COOPER также с интересом ждёт, кто ещё станет вампиром:

«Мне по-прежнему нравится мысль, что Vampires — самая дорогая барная команда в мире. Если кто-то ещё захочет выйти и сыграть с нами, если они знают песни и впишутся, то ради Бога. Если Jimmy Page сможет и захочет с нами сыграть, или Jeff Beck, или ещё кто-то из подобного уровня артистов захочет сделать с нами несколько песен, то они отлично впишутся в мир Vampires, потому что они из той эпохи».

HOLLYWOOD VAMPIRES Anxious To Make First Album Of All Original Material -




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