|
|
|
все новости группы
|
16 фев 2018
Новое видео RUMAHOY
"Quest For Heritage", новое видео группы RUMAHOY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Triumph Of Piracy", релиз которого состоялся девятого февраля:
“AHOY!”
“Quest For Heritage”
“Forest Party”
“The Haitian Slam”
“Huffman, The Pirate King”
“Kill The Trolls”
“Netflix And Yarr”
“Pirateship”
“The Triumph Of Piracy”
|
|
R0ck_N_R0lla
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).