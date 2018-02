16 фев 2018



Новое видео RUMAHOY "Quest For Heritage", новое видео группы RUMAHOY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Triumph Of Piracy", релиз которого состоялся девятого февраля:



“AHOY!”

“Quest For Heritage”

“Forest Party”

“The Haitian Slam”

“Huffman, The Pirate King”

“Kill The Trolls”

“Netflix And Yarr”

“Pirateship”

“The Triumph Of Piracy”













