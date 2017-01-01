Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона [33]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [31]
*DARKSIDE.ru в социальных сетях [21]
*EUROPE взяли Грэммис [17]
*Фронтмен METALLICA в триллере [11]
*
[= ||| все новости группы



*Rumahoy*



16 фев 2018 : 		 Новое видео RUMAHOY

9 дек 2017 : 		 Видео с текстом от RUMAHOY

2 ноя 2017 : 		 Новый альбом RUMAHOY выйдет зимой

| - |
|||| 16 фев 2018

Новое видео RUMAHOY

*
zoom
*
* *
"Quest For Heritage", новое видео группы RUMAHOY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Triumph Of Piracy", релиз которого состоялся девятого февраля:

“AHOY!”
“Quest For Heritage”
“Forest Party”
“The Haitian Slam”
“Huffman, The Pirate King”
“Kill The Trolls”
“Netflix And Yarr”
“Pirateship”
“The Triumph Of Piracy”

RUMAHOY Premier "Quest For Heritage" Music Video





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

R0ck_N_R0lla
16 фев 2018, 20:22		дело Alestorm живет


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 271

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
<font color=white>Hell<font color=blue>o<font color=red>ween</font></font></font> Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом