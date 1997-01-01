Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона [33]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [31]
*DARKSIDE.ru в социальных сетях [21]
*EUROPE взяли Грэммис [17]
*Фронтмен METALLICA в триллере [11]
*
[= ||| все новости группы



*Shiraz Lane*



16 фев 2018 : 		 Новая песня SHIRAZ LANE

12 янв 2018 : 		 Новое видео SHIRAZ LANE

13 дек 2017 : 		 Новая песня SHIRAZ LANE

12 окт 2017 : 		 Новое видео SHIRAZ LANE

16 дек 2016 : 		 Видео с текстом от SHIRAZ LANE

31 авг 2016 : 		 Новое видео SHIRAZ LANE

11 апр 2016 : 		 Новое видео SHIRAZ LANE

25 мар 2016 : 		 Новая песня SHIRAZ LANE

10 мар 2016 : 		 EPK от SHIRAZ LANE

1 мар 2016 : 		 Новая песня SHIRAZ LANE

5 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SHIRAZ LANE

10 сен 2015 : 		 Дебютный альбом SHIRAZ LANE выйдет весно

| - |
|||| 16 фев 2018

Новая песня SHIRAZ LANE

*
zoom
*
* *
'The Crown", новая песня SHIRAZ LANE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Carnival Days", выход которого запланирован на 23 февраля.




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 293

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Moonspell Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом