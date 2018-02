сегодня



OZZY OSBOURNE не собирается играть целиком "Blizzard Of Ozz" Прощальное турне OZZY OSBOURNE "No More Tours 2" завершится где-то в 2020-м, когда исполнится сорок лет альбому "Blizzard Of Ozz". В недавнем интервью Rolling Stone его спросили, не думает ли он играть целиком этот диск на концертах:



«Иногда такое прокатывает — играть целиком альбом, но я не сочинял этот диск таким образом, так что нет. Когда я записываю альбом, я специально включаю в него песни, которые никогда не буду петь на концертах. Как и в случае с "Blizzard Of Ozz", есть песни, которые я никогда не собирался исполнять на концертах, так как реализовать всё должным образом слишком сложно».



Недавно Ozzy уже отвечал на вопрос о том, стоит ли ждать исполнения какого-то из классических альбомов целиком:



«Нет. Исполнение и моё пение далеки от идеала. Было бы, конечно, здорово, но если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, я бы, возможно, сделал бы всё иначе. Но нет, я не буду это делать, смекаете?!»



Музыкант намекнул Rolling Stone, что «может сыграть» один из треков, которые никогда не исполнял ранее.











+5 -1



( 5 )





просмотров: 1478