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*Sainted Sinners*



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Видео с текстом от SAINTED SINNERS

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Группа SAINTED SINNERS, в состав которой входят бывший вокалист ACCEPT и BONFIRE David Reece, гитарист Frank Pané, клавишник Ferdy Doernberg (AXEL RUDI PELL, ROUGH SILK) и два бывших музыканта PERPENDICULAR — Malte Frederik Burkert и Berci Hillman, опубликовала официальное видео с текстом на композицию "Back With A Vengeance".



SAINTED SINNERS Feat. Former ACCEPT Singer DAVID REECE: Lyric Video For




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Firemisha
19 фев 2018, 08:45		Не плохой такой хард. Гитарой и куплетом напомнил Rainbow.

__SS__
19 фев 2018, 10:08		Может я отстал от жизни, но это какой-то наглый плагиат с Hot for teacher от Van Halen


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