Видео с текстом от SAINTED SINNERS

Группа SAINTED SINNERS, в состав которой входят бывший вокалист ACCEPT и BONFIRE David Reece, гитарист Frank Pané, клавишник Ferdy Doernberg (AXEL RUDI PELL, ROUGH SILK) и два бывших музыканта PERPENDICULAR — Malte Frederik Burkert и Berci Hillman, опубликовала официальное видео с текстом на композицию "Back With A Vengeance".
Firemisha
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