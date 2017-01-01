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Видео с текстом от SAINTED SINNERS Группа SAINTED SINNERS, в состав которой входят бывший вокалист ACCEPT и BONFIRE David Reece, гитарист Frank Pané, клавишник Ferdy Doernberg (AXEL RUDI PELL, ROUGH SILK) и два бывших музыканта PERPENDICULAR — Malte Frederik Burkert и Berci Hillman, опубликовала официальное видео с текстом на композицию "Back With A Vengeance".















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