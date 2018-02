17 фев 2018



Новое видео IRON ANGEL "Ministry Of Metal", новое видео группы IRON ANGEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hellbound", выходящего четвертого мая на Mighty Music:



01. Writing's On The Wall

02. Judgement Day

03. Hell And Back

04. Carnivore Flashmob

05. Blood And Leather

06. Deliverance In Black

07. Waiting For A Miracle

08. Hellbound

09. Purist Of Sin

10. Ministry Of Metal















