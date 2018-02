сегодня



MIKE PORTNOY : «Металл сейчас сильнее и лучше, чем когда-либо» Бывший участник DREAM THEATER и нынешний участник SONS OF APOLLO и METAL ALLEGIANCE Mike Portnoy недавно дал интервью Anne Erickson. Аудиозапись беседы можно послушать ниже.



Отвечая на вопрос о состоянии современной тяжёлой сцены, Portnoy сказал: «Я думаю, что металл стал сильнее и лучше, чем когда-либо. Он пережил тяжёлый период в конце 1990-х — все мои любимые метал-группы прошли через эти ужасные изменения, и индустрия практически схлопнулась. Но я бы сказал, что за последние 15 лет или около того, он вернулся и стал значительнее, лучше и сильнее, чем когда-либо».



Portnoy добавил, что второй альбом METAL ALLEGIANCE выйдет предположительно в июне или июле на Nuclear Blast. О проекте, который первоначально задумывался как кавер-группа, в котором участвует Mike, David Ellefson (MEGADETH) и Alex Skolnick (TESTAMENT) вместе с другими именитыми музыкантами, Portnoy сказал, что тот «по большей части подходит для моей любви и вовлечния в металлический мир».



Кроме того, в SONS OF APOLLO участвуют гитарист Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES), басист Billy Sheehan (THE WINERY DOGS, MR. BIG, DAVID LEE ROTH) и вокалист Jeff Scott Soto (ex-JOURNEY, YNGWIE MALMSTEEN'S RISING FORCE).















