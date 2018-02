сегодня



Видео с текстом от ÖBLIVÏON ÖBLIVÏON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Bells Of Babylon", которая взята из выходящего 23 февраля на Rock Of Angels Records альбома "Resilience + DVD Live at Leym’Fest":



"Spectral Warrior"

"Honor And Glory"

"In The Arms Of A Queen"

"Bells From Babylon"

"Shine In My Galaxy"

"I Thought I Was A King"

"Evil Spell"

"Punished By The Crowd"

"Facing The Enemies"

"Race Is On"

"Dreamers Believers"



DVD tracklisting:



"Spectral Warrior"

"Evil Spell"

"In The Arms Of A Queen"

"Shine In My Galaxy"

"Eternal Winter"

"Cosmovision"

"I Thought I Was A King"

"Honor And Glory"

"Bells From Babylon"

"Lord Of The Sky"

"Dreamers, Believers"











