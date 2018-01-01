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*Valis Ablaze*



19 фев 2018 : 		 Новое видео VALIS ABLAZE

6 фев 2018 : 		 VALIS ABLAZE на Long Branch Records

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Новое видео VALIS ABLAZE

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"Paradox", новое видео группы VALIS ABLAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Boundless, выходящего 6 апреля:

"Afterlight"
"The Crossing"
"Lumen"
"Evade"
"Hex"
"The Static Between Us"
"Signals"
"Faster Than Light" (feat. Sithu Aye)
"Frequency" (feat. Drewsif Stalin)
"Paradox"
"Reflections" (feat. Reece Fullwood)

VALIS ABLAZE Premiers "Paradox" Music Video




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