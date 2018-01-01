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Новое видео VALIS ABLAZE
"Paradox", новое видео группы VALIS ABLAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Boundless, выходящего 6 апреля:
"Afterlight"
"The Crossing"
"Lumen"
"Evade"
"Hex"
"The Static Between Us"
"Signals"
"Faster Than Light" (feat. Sithu Aye)
"Frequency" (feat. Drewsif Stalin)
"Paradox"
"Reflections" (feat. Reece Fullwood)
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