Новое видео VALIS ABLAZE "Paradox", новое видео группы VALIS ABLAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Boundless, выходящего 6 апреля:



"Afterlight"

"The Crossing"

"Lumen"

"Evade"

"Hex"

"The Static Between Us"

"Signals"

"Faster Than Light" (feat. Sithu Aye)

"Frequency" (feat. Drewsif Stalin)

"Paradox"

"Reflections" (feat. Reece Fullwood)











