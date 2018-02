сегодня



Видео с текстом от PUREST OF PAIN Группа PUREST OF PAIN, в состав которой входит гитарист и барабанщик DELAIN Merel Bechtold и Joey de Boer соответственно, опубликовала официальное видео с текстом на песню "The Solipsist", взятую из дебютного альбома "Solipsis".













+0 -0









просмотров: 91