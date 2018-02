17 фев 2018



Новая песня THREE DAYS GRACE "I Am An Outsider", новая песня группы THREE DAYS GRACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Outsider", выход которого запланирован на 9 марта:



"Right Left Wrong"

"The Mountain"

"I Am An Outsider"

"Infra-Red"

"Nothing To Lose But You"

"Me Against You"

"Love Me Or Leave Me"

"Strange Days"

"Villain I’m Not"

"Chasing The First Time"

"The New Real"

"The Abyss"













