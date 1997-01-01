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*Three Days Grace*



17 фев 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

26 янв 2018 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 май 2017 : 		 THREE DAYS GRACE начнут запись в июле

28 май 2015 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

23 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

26 фев 2015 : 		 Делюкс-издание нового альбома THREE DAYS GRACE выйдет с бонус-CD

28 янв 2015 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет в марте

30 сен 2014 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

21 июл 2014 : 		 THREE DAYS GRACE почти завершили работу над альбомом

23 янв 2013 : 		 Бывший вокалист THREE DAYS GRACE о причинах своего ухода

11 янв 2013 : 		 Из THREE DAYS GRACE ушел вокалист

10 дек 2012 : 		 Кавер-версия Майкла Джексона от THREE DAYS GRACE

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Новая песня THREE DAYS GRACE

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"I Am An Outsider", новая песня группы THREE DAYS GRACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Outsider", выход которого запланирован на 9 марта:

"Right Left Wrong"
"The Mountain"
"I Am An Outsider"
"Infra-Red"
"Nothing To Lose But You"
"Me Against You"
"Love Me Or Leave Me"
"Strange Days"
"Villain I’m Not"
"Chasing The First Time"
"The New Real"
"The Abyss"

THREE DAYS GRACE Streaming New Song "I Am An Outsider"





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

KILL GRAVE
17 фев 2018, 23:11		Это всегда интересно.


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